Suurepärases hoos Madridi Real noppis järjekordse võidu

Real asus juhtima 57. minutil tänu Casemiro tabamusele. Kolmandal lisaminutil vormistas Karim Benzema kohtumise lõppseisu.

Benzema on sel hooajal La Ligas löönud nüüdseks kaheksa väravat. Sama palju on koos ka Celta Vigo esiründajal Iago Aspasel ja Villarreali mängumehel Gerard Morenol. Ühiselt jagatakse vastavas edetabelis esikohta.

Tunriiritabelis on Real 32 punktiga teine. Sama skoor on koos ka esikohal oleval Madridi Atleticol, kellel on kaks kohtumist vähem peetud. Kolmandat kohta hoiab Real Sociedad 26 silmaga. Neil on võrreldes Atleticoga kolm matši rohkem peetud.

