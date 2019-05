Suured jalgpalli üleminekud sattusid ohtu, sest staaragent sai tegutsemiskeelu!

8. mail määras Itaalia Jalgpalliliit Raiolale kolme kuu pikkuse agendina tegutsemise keelu, kuid selle põhjust ei avaldatud. 10. mail otsustas FIFA distsiplinaarkomisjon laiendada Raiola tegutsemiskeelu ülemaailmseks.

Itaalia meedia on spekuleerinud, et Raiola karistus on tingitud rikkumisest, mis leidis aset eelmisel suvel Sassuolo ründaja Gianluca Scamacca üleminekul Hollandi klubisse PEC Zwolle.