Suur üleminek koidab: James Rodriguez on Madridi Realist siirdumas hoopis linnarivaali ridadesse

Hispaania ajakirjanduse teatel soovibki Rodriguez nüüd Madridi jääda. Esialgu on ainus mure see, et Real teda enda ridadesse ei soovi. Seni spekuleeriti pikalt, et Kolumbia koondise äss siirdub suvel Napolisse, kuid nüüd on talle tekkinud uus kosilane.

Marca teatel soovib Rodriguez jääda kindlasti Madridi ja seetõttu on ta eriliselt huvitatud Madridi Atleticoga liitumisest.

Marca teatel on tehingu teostamiseks tehtud juba hulgaliselt tööd ning peagi võib saada üleminek ametlikuks.

Rodriguez liitus Realiga 2014. aasta MM-finaalturniiri järel, kuid eduka esimese hooaja järel hakkas tema roll vähenema.