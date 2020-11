Spordilegend nimetas Venemaa jalgpalli rahvuslikuks häbiplekiks: iga teenitud viigipunkt on nagu teine 9. mai

"Kui mõni meie meeskond saab (Meistrite liigas) punkti, on see kogu riigi jaoks nagu teine 9. mai," teatas maailma laskesuusatamise elav legend Tihhonov Sport-Expressile.

Täna õhtul mängivad Venemaa klubidest Meistrite liigas FK Krasnodar, kes võõrustab Sevillat, ja Peterburi Zeniit, kes kohtub võõrsil Rooma Laziga. Homme mängib Moskva Lokomotiv võõrsil Madridi Atleticoga. Kolm Venemaa klubi on suutnud kamba peale koguda kolme vooruga vaid neli punkti.

Venemaa rahvuskoondis kaotas viimati Serbiale koguni 0:5. Enne seda jäädi alla Türgile 2:3 ning üldse ollakse võiduta juba kuus mängu järjest.

"Me näeme, mis seisus jalgpall meie riigis praegu on. Kuidas me saame kaotada Moskva piirkonna suurusele Serbiale, lastes endale lüüa koguni viis väravat? Sellele pole mingit vabandust. Meie jalgpall on kogu meie rahvusspordi häbiplekk. Jalgpallurid vajavad kriitikat, kuid keegi ei kritiseeri neid," kurjustas Tihhonov ajakirjanikega.