Soome meistriliiga jalgpallurile nõutakse vägistamise eest viieaastast vangistust

Gunnar Leheste reporter RUS

Soome politsei. Foto on illustratiivne. Foto: EPA/Scanpix

Soome jalgpalli kõrgliigas mänginud meest süüdistatakse kahes vägistamisjuhtumis. Varasematest uudistest on teada, et tegu on endise IFK Mariehamni mängijaga, kes on juba meeskonnast vallandatud.