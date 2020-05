Soome jalgpallilegend meenutas kuulsat Meistrite liiga finaali: see tundub siiani uskumatu

Liverpool jäi toona Istanbulis peetud finaalis AC Milani vastu juba avapoolaja lõpuks 0:3 kaotusseisu, kuid teise mängupoole alguses löödi kõigest kuue minuti jooksul kolm vastuväravat ja lõpuks võeti penaltiseerias magus võit.

"Ma ei tea, mitu korda on seda minult juba küsitud, et mis meil täpselt kahe poolaja vahel juhtus," sõnas Hyypiä naerdes CNN-ile.

"Alguses oli riietusruum väga vaikne ja me kuulsime, kuidas publik laulis "You’ll Never Walk Alone" (Liverpooli kuulus hümn - toim.). See oli hämmastav, vastased lõid meile poolajaga kolm väravat, aga publik laulis meile selle eest kogu vaheaja. Vahest andis see meile jõudu," meenutas Hyypiä. "Samuti mäletan, kuidas Rafa Benitez ütles, et meie tegutsemisviis peab oluliselt muutuma. Peame andma oma fännidele rõõmsa teise poolaja, sest paljud neist on meie pärast nii kaugele sõitnud," lisas soomlane. "Aga ma ei usu siiani, et Rafa tegelikult uskus sellesse, mis lõpuks teoks sai."

Tõeline pöördepunkt saabus Hyypiä sõnul mängu 56. minutil, mil Vladimir Šmicer lõi 2:3. "Pärast seda hakkasime tõesti uskuma, et see on võimalik."

Hyypiä lisas, et Euroopa tugevaima klubisarja võitmine on kahtlemata tema karjääri suurim saavutus. "Kõik jalgpallurid maailmas tahavad Meistrite Liigat võita. Sel õhtul sain sellega hakkama ja keegi ei saa seda minult ära võtta," sõnas soomlane rahulolevalt.