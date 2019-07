Solvunud Gareth Bale loobus Madridi Reali võistlusturneest

BBC Sport teatab, et Bale polevat õiges vaimses seisundis, et Reali eest mängida, sest Madridi tippklubi president Florentino Perez ei lasknud tal liituda hiinlaste Jiangsu Suningiga.

Hiina klubi oli valmis Bale'ist tegema suurima palgaga jalgpalluri maailmas, kuid viimasel hetkel jäi tehing katki. Väidetavalt pakuti Bale'ile muinasjutuliselt suurt palka - koguni 1,1 miljonit eurot nädalas. Real keeldus aga tehingust, sest Hiina klubi soovis waleslast saada üleminekutasuta.

Eelmisel nädalal oli Reali peatreener Zinedine Zidane andnud teada, et 30-aastane Bale on väga lähedal klubist lahkumisele. Prantslane rõhutas, et "see lahkumine on kasulik kõigile."

Bale liitus Realiga 2013. aastal Tottenhamist toona uut maailmarekordit tähistanud 85 miljoni naela eest.

Real alustab Müncheni turneed täna õhtul just kohtumisega Tottenhami vastu. Veel mängib 33-kordne Hispaania meister Bayerni ja Fenerbahcega.