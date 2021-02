Solskjaer: Unitedi ja Milani mäng tundub Meistrite liiga play-offina

"Me jätkane traditsiooni, et saame loosiga raske vastase. Mulle tundub see Meistrite liiga play-offina," sõnas Solskjaer, vahendab SkySports.

"Milan on sel hooajal mänginud väga hästi ja nende rivistuses on mõned meie vanad sõbrad," vihjas Solskjaer Zlatan Ibrahimovicile ja Diogo Dalotile.

Norralane lisas suurepärases hoos Ibrahimovici kohta: "See, mis ta on korda saatnud, on muljetavaldav. Ta sai meie juures raske vigastuse. Ta on tulnud tagasi ja viinud Milani tippu. See saab olema väga eriline taaskohtumine."

Euroopa liiga 1/8-finaalide paarid:

Ajax - BSC Young Boys

Kiievi Dünamo - Villarreal

AS Roma - Donetski Šahtar

Olympiakos - Arsenal

Zagrebi Dinamo - Tottenham

Manchester United - AC Milan

Praha Slavia - Glasgow Rangers

Granada - Molde