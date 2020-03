Solskjaer: meid lahutab tiitliheitlusest kolm mängijat

Eilne võit tõstis Unitedi Inglise kõrgliigas viiendale kohale ja pikendas nende kaotusteta seeria kõigi sarjade peale kokku kümnemänguliseks.

"Me tunneme, et läheme pidevalt paremaks. Me teame, et meil on puudu üks, kaks, kolm mängijat ja pisut kogemust, et meid peetaks tiitlinõudlejaks," sõnas Solskjaer.

Eriti rõõmus oli norralane, et Cityga mäng oli juba kaheksas viimasest kümnest kohtumisest, kus suudeti oma värav puhtana hoida.

"Harry (Maguire) ja Victor (Lindelöf) ja David (De Gea) on olnud lihtsalt suurepärased," kiitis Solskjaer oma kaitsjaid, lisades: "Luke Shaw on absoluutsel tipptasemel, kõik nägid Aaron (Wan-Bissaka) tänast esitust."

Unitedit lahutab hetkel neljandast kohast, kus asub Chelsea, kolm punkti. Hooaja lõpuni jääb üheksa vooru.

