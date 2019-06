Sloveeniasse siirdunud Mattias Käit: oli ka teisi variante, kuid Domžalest tehakse häid järgmisi samme

Domžale on läbi aastate paistnud silma klubina, kus tegusid teevad noored mängumehed. Teatavasti on Sloveenia kõrgliiga Itaalia Serie A valvsa pilgu all ning Sloveeniast on aastate jooksul väga tihti just sinna suurde liigasse siirdutud. Kesk-Euroopa riigil ollakse ka Saksamaa Bundesliga teravdatud tähelepanu all.

Käidi sõnul sai Domžale valitud just ka tulevikule mõeldes. Samas väga pikki ja konkreetseid plaane ta praegu teha ei taha.

„Sloveenia liigat jälgitakse palju ja näiteks Domžalest tehakse iga aasta häid järgmisi samme, aga üldiselt ma praegu niimoodi ei mõtle ning keskendun Domžalele ja oma mängule,“ lisas Käit.