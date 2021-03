Skandaal: Barcelona kontorid läbi otsinud politsei vahistas mitu inimest, vahi alla võeti ka skandaalne ekspresident

ESPN-i teatel otsis kohalik politsei läbi Barcelona klubi kontorid ning leidis asitõendid seoses "Barcagate'i" nime all kurikuulsaks saanud sotsiaalmeedia skandaaliga. Seejärel toimusid vahistamised. Kohalik politsei kinnitas ESPN-ile, et "inimesi on vahistatud, kuid me ei saa nimesid avaldada."

"Barcagate" lahvatas umbes aasta tagasi, kui mitmed väljaanded kirjutasid kindas kõneviisis, et klubi maksis kommunikatsioonifirmale I3 Ventures 900 000 eurot, et see aitaks sotsiaalmeedias puhastada presidendi Bartomeu mainet ning omakorda kritiseerida klubi mängumehi. Marca teatel lõi I3 Ventures enam kui 100 sotsiaalmeedia kontot, kus hakati ründama Barcelona praeguseid ja endiseid mängumehi eesotsas Lionel Messi, Xavi ja Pep Guardioalaga. Skandaalile järgnenud audit vabastas Kataloonia klubi süüst, kuid politsei otsustas uurimist jätkata. Esmakordselt otsiti Barcelona kontorid läbi mullu juunis, teist korda sel esmaspäeval.

Vahistatud Bartomeu astus teatavasti mullu oktoobris Barcelona presidendi koha pealt mitmete skandaalide tõttu tagasi.

Vihatud presidendist saadi lahti. Mis saab edasi?