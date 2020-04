Skandaal: 44-kordset Kreeka jalgpallimeistrit kahtlustatakse kihlveopettuses

Kreeka ajalehe SDNA andmetel veab uurimist kohalik jalgpalliliit. Kahtluse all on 2015. aasta 4. veebruari liigamäng Olympiakose ja Atromitose vahel, mille 44-kordne Kreeka meister Olympiakos 2:1 võitis.

Kahtlustus on esitatud teiste seas Olympiakose omanikule Evangelos Marinakisele, kes on ühtlasi Inglise klubi Nottingham Foresti omanik ning sai koroonapandeemia algusaegadel palju meediatähelepanu viirusesse nakatumise tõttu. Ühtlasi on uurimise all Atromitose omanik ja endine Kreeka jalgpalliliidu president Giorgs Sarris ning asepresident Aristidis Stathopoulos, veel kolm endist alaliidu aemtnikku, kuus endist kohtunikku, Atromitose tehniline direktor Yiannis Angelopoulos ja endine Atromitose peatreener Ricardo Sa Pinto.

Kui kokkuleppemäng saab tõendatud, ootab mõlemat meeskonda kõrgliigast väljaheitmine ning kuni 3 miljonit euro suurune trahv. Kõiki asjaga seotud mängijaid võidakse karistada eluaegse mängukeeluga. Süüdi mõistmise korras peab Marinakis loobuma ka Nottinghami klubist.

Ei tasu unustada, et Marinakis on kihlveoskandaalidega seotud olnud varemgi. 2015. aastal uuriti tema ja Olympiakose tegemisi lausa prokuratuuri tasemel ning kahtlustati, et Marinakis on kriminaalset võrgustikku juhtinud juba 2011. aastast. Ka Sarris ja Stathopoulos olid selles uurimises kahtlusalused. Marinakis sai toona eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu, kuid juba poolteist aastat hiljem vabastati ta kõikidest süüdistustest.