Serie A klubi omanik: "Meil veetakse veoautodega surnuid, aga UEFA tahab edasi mängida! Saatke parem maske!"

"Sel ei ole enam mõtet. Staadionid oleksid publikule suletud, lisaks oleks see mängijate tervisele liiga ohtlik," ütles Cellino ajalehele Gazzetta dello Sport. "Minu jaoks on mängude jätkamine puhas hullumeelsus!"

"Kui see juhtub, ei saada ma meeskonda välja ja kaotan Brescia inimeste ja nende kadunud lähedaste auks kõik mängud 0:3," lisas ta.

Cellino arvates ei võida UEFA Meistrite ja Euroopa liiga ja rahvusvaheliste sõprusmängude edasi lükkamisest midagi. Hooaeg on nii või naa tuksis. "See on vältimatu: hooaeg lõppeb 30. juunil, kuna mängijatel saavad sel kuupäeval lepingud läbi."

"Nad [UEFA] on ülbed ja vastutustundetud ning mõtlevad ainult oma majanduslikele huvidele ja karikatele. Kuidas saab UEFA mõelda, et Itaalia meistrivõistlused juuniks läbi saavad? Kas me mängime iga päev? Või on UEFA võimuses venitada päev 72 tunni pikkuseks?"

"Kui UEFA tahab kuidagi kasulik olla, saatku Bresciasse hapnikumaske ja respiraatoreid. Me oleksime väga tänulikud," jätkas Cellino. "Ma räägin kogu Brescia nimel. Meil veetakse siin surnuid veoautodega. Me oleme epideemia keskmes."

Cellino sõnavõttu on juba täna kritiseerinud Rooma Lazio president Claudio Lotito, kelle sõnul tahab Brescia hooaja lõppenuks kuulutada seetõttu, et nad on tabelis viimased.