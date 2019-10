Sergio Ramos astus Zidane'i kaitseks välja: ta väärib austust oma töö eest

Senine hooaeg on Reali jaoks möödunud üle kivide ja kändude. Hispaanias kõrgliigas hoitakse küll teist kohta, ehkki alles möödunud nädalal saadi üllatuskaotus Mallorcalt. Meistrite Liigas pole seni veel head taset näidatud, kui kahe vooru järel hoitakse alagrupis viimast kohta ühe punktiga.

Ebastabiilsete tulemuste tõttu on Hispaania meedias hakatud spekuleerima, et Zidane võib peagi oma koha kaotada. Tema potentsiaalseks asendajaks peetakse Jose Mourinhot, kes juhendas meeskonda aastatel 2010-2013, võites nii Hispaania liiga kui karika. Portugallane pole pärast mullu detsembris Manchester Unitedis sule sappa saamist peatreenerina töötanud.

Reali keskkaitsja Ramos sõnas Meistrite Liiga kohtumise eel Istanbuli Galatasarayga, et meeskond usub jätkuvalt Zidane'i võimetesse. "Jalgpallis meeldib paljudele võrrelda mängijaid ja treenereid just Mourinho saavutustega. Väga lihtne oleks öelda, et Zidane on meiega hooaja lõpuni. See lõpetaks kõik spekulatsioonid. Jutud sellest, kes Reali võivad juhendama asuda, on juba vanaks jäänud."

"Kõik teavad, et me (mängijad) anname endast Zidane'i käe all kõik," jätkas kogenud hispaanlane. "Mis iganes ka juhtuks, me näitame, et oleme ühtne meeskond ja usume Zidane'i treeningmeetoditesse. Zidane teab, kuidas klubis asjad käivad. Kõik sõltub tulemustest. Ta väärib austust kõige eest, mis ta on Realis teinud."