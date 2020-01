Selgeltnägija: Jürgen Klopp ennustas, et Philippe Coutinhol hakkab Liverpoolist lahkudes kehvasti minema

Barcelonas ei suutnudki Coutinho lõplikult kohaneda ning sel hooajal pallib ta laenulepingu alusel Müncheni Bayernis. Kuigi brasiillasel on olnud Saksamaal mõned säravad hetked, siis tegelikult on ta ka Bundesligas raskustes.

Coutinho laenuleping saab läbi mais ning seejärel peab Bayern otsustama, kas mees ostetakse püsivalt endale. Väidetavalt tuleks neil Coutinho eest maksta 100 miljonit eurot. Praeguse seisuga on selge, et Müncheni klubi rahakotirauad jäävad suletuks ning Coutinho peab tagasi Barcelonasse kolima.

Saksamaa ajaleht Bild teatas, et Bayern on tegelikult Coutinho osas juba otsuse teinud. Bayern soovib suvel osta nii Leroy Sane (Manchester City) kui ka Kai Havertzi (Leverkuseni Bayer) ning mõlema eest tuleb maksta üle 100 miljoni euro. Seega ei ole neil Coutinhot lihtsalt vaja. Puudub ka vajalik vaba raha.

Nii meenutatakse Saksamaa meedias Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi kunagisi sõnu. Väidetavalt ütles ta Coutinhole, et Inglismaale jäädes püstitatakse talle tulevikus ausammas, kuid lahkudes saab temast lihtsalt tavaline reamängija. Tundub, et Klopil oligi õigus. Kui Niko Kovaci käe all oli Coutinho veel Bayernis põhimees, siis Hansi Flicki juhendamisel on rohkem võimalusi saanud Thomas Müller ja brasiillase roll on vähenenud.