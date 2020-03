Saksamaal nakatus koroonaviirusesse esimene profijalgpallur

Hannoveri klubis leiba teeniv 23-aastane Hubers pandi karantiini, lisaks alustati teiste mängijate ja võistkonna personali testimist, kirjutas Daily Mail.

"Timo käitus selles olukorras eeskujulikult. Ta teatas, et viibis laupäeval ühel üritusel, kus oli ka üks koroonaviirusesse nakatunud inimene ja lasi ennast testida. Tal pole sümptomeid esinenud, aga test näitas, et Timo on koroonaviirusesse nakatunud," ütles Hannoveri spordidirektor Gerhard Zuber.

Ta lisas, et praeguste andmete kohaselt pole Hubersil tiimikaaslastega viimastel päevadel kontakte olnud.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

