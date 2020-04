Saksamaal läks olukord kehvemaks: Bundesliga taasalustamine sattus ohtu

The Times kirjutab, et Saksamaa kantsler Angela Merkel võib nüüd varasemad piirangud tagasi tuua. Piirangute lõdvendamise tingimustes hakati avama poode, koole ning kirkuid. Nüüd on tulemuseks nakatumiste arvu suurenemine.

Saksamaa valitsus koguneb taas neljapäeval, et arutada, kuidas praeguses olukorras tegutseda. Bundesliga klubid on nüüd mures, et mängude kalender võidakse taas ringi teha.

Bundesliga klubid on praeguseks treeninud juba paar nädalat ning nii on loodetud, et mängudega saab jätkata 9. mail. Vastavat infot on seni kinnitanud ka mitmete liidumaade juhid. Samal ajal kardetakse, et lõpuks tuleb hooaeg ikkagi enneaegselt lõpetada. Nii on juba juhtunud Belgias, Hollandis ja Prantsusmaal.

Saksamaa ajalehe Bild andmetel võidakse liigahooaja jätkumist ühe nädala võrra edasi lükata ehk kohtumistega saaks sellisel juhul alustada 16. mail.

Saksamaal on praegu registreeritud 160 000 viirusesse nakatumise juhtumit ning 6314 surmajuhtumit.

