Saksamaa kõrgliigaklubi oma ründajat enam mängule ei luba

Kuigi meeskond täpset põhjust välja pole toonud, spekuleeritakse meedias, et Polter keeldus ainsa mängijana palgakärpest.

"Klubi üks põhiväärtusi on kokkuhoidmine ning teiste ja enda klubi eest seismine," kommenteeris otsust klubi president Dirk Zingler. "Sebastian on ainus meeskonnaliige, kes seda ei tee. Me ei suuda seda mõista ning see on äärmiselt pettumust valmistav."

"Minu ülesanne on kaitsta klubi tööjate ja meeskonna ühtekuuluvust. Seega otsustasimegi, et Sebastian enam klubi koosseisu mängupäevadel ei pääse," lisas ta.

Klubi teate kohaselt lõppeb Polteri leping Berliini meeskonnaga tänavu suvel. Kuigi meest enam mängu ei lasta, siis treeningutel võib ta kuni lepingu lõppemiseni käia. Sakslase arvele jäi tänavu Bundesligas 13 kohtumisega kaks väravat.