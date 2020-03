Saksamaa kõrgliigaklubi mängijad on valmis oma palgast loobuma

Saksamaa jalgpalliliiga hoiatas hiljuti, et koroonaviiruse puhangu ja mängupausi tõttu võivad ohtu sattuda tuhanded töökohad. Saksamaa kaks tugevamat liigat on esialgu pausile pandud kuni 2. aprillini.

Ajalehe Bild teatel on Borussia mängijad esimesed, kes on vabatahtlikult nõus palgakärpega, kui see päästab nende klubi ja töötajad. Pallurite eeskuju järgivad ka peatreener Marco Rose ja klubi direktorid.

"Mönchengladbachi Borussia eesmärk on see koroonakriis üle elada, ilma et keegi peaks saama valladamisteate," ütles klubi tegevdirektor Stephan Schippers.

Saksamaa jalgpallitööstus pakub hetkel tööd umbes 56 000 inimesele. Klubide suuremad sissetulekud on teleõiguste ja sponsorrahad ning piletitulu, mis praegusel keerulisel perioodil on kõik langustrendis või sootuks peatatud.

Schippers avaldas lootust, et olukord peagi vähemalt nii palju laheneb, et mängudega saaks jätkata suletud uste taga, kuigi ka see tähendab klubile tuntavat kahju. Iga pealtvaatajateta peetav kohtumine läheb klubile maksma 2 miljonit eurot.

"Me kõik nõustume, et Bundesliga jalgpall ilma pealtvaatajateta pole see, mida me tahame. Kuid me peame aru saama, et järgmised nädalad ja kuud aitaks pelgalt Bundesliga mängude jätkumine - kasvõi ilma fännideta - paljudel klubidel majanduslikult ellu jääda," lisas Schippers.