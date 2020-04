Saksamaa koondise jalgpallur tuli kodulinna arstidele appi

Nimelt maksab Rüdiger omast taskust järgmise kolme kuu jooksul Berliini haigla arstide ja õdede toitlustamise kulud.

"Võtsin Berliini haiglaga ühendust ja küsisin, kuidas ma saaksin appi tulla. Nad ütlesid, et neil on raske arstidele ja õdedele, kes peavad töövälisel ajal karantiinis viibima, toitlustust organiseerida, sest kõik ümberkaudsed restoranid ja söögikohad on suletud," selgitas Rüdiger, kuidas tal tekkis mõte toitlustust organiseerima asuda, kirjutab ajaleht Evening Standard.

"Olen Berliinile väga tänulik, mis nad minu heaks lapsena tegid. Tahan neile midagi tagasi anda," lisas Saksamaa koondise keskkaitsja.

Rüdiger on koos oma klubikaaslastega aidanud koroonaviiruse vastu võidelda ka Lääne-Londonis, tehes annetusi klubi heategevusfondile.

Rüdiger sündis 1993. aastal just selles Berliini haiglas, mida ta toetama asus.

