Saksamaa jalgpallilegend kritiseeris Guardiolat: ta on egotsentriline

Guardiola tüüris Barcelona kahel korral Meistrite Liiga võiduni (2009 ja 2011), kuid seejärel pole enam soovitud edu tulnud. Müncheni Bayerniga lõppes kolmel korral teekond poolfinaalis, Manchester Cityga pole ta veerandfinaalist kaugemale jõudnud. Alles tänavu kaotas City kaheksa parema seas üllatuslikult 1:3 Lyonile.

Palju on arutlelud selle üle, et Guardiola kipub tähtsade mängude eel taktikaga üle pingutama. Nüüd sõnas sama aastaid Bayernis mänginud Matthäus.

"Guardiola tahab suurtes mängudes alati midagi erilist teha," vahendas Bild maailmameistri sõnu. "Barcelonal oli DNA olemas ja Pep oli seal edukas. Bayerni ja Cityga on ta aga korduvalt proovinud muudatusi ja järjepidevalt põrunud."

Matthäus tõi eraldi välja ühe taktikalise käigu Bayerni päevilt. "Ta pani (tipuründaja) Robert Lewandowski vasakule äärele mängima. See ei töötanud kohe üldse."

"Pep tahab alati näidata, kuidas suudab asju veel paremini teha. Tahaksin talle öelda, et ta on hea treener, kuid hoidku oma süsteem paigas. Kirjeldaksin teda egotsentrilisena. See on karm sõna, aga ta on niimoodi käitunud," lisas Matthäus.

Lothar Matthäus Fabrizio Bensch