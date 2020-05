Saksamaa Bundesliga saab täna ilmselt rohelise tule, et jätkata mängudega 15. mail

Saksamaa kaks kõrgemat jalgpalliliigat on koroonaviiruse tõttu pausil olnud alates 13. märtisist, kuid aprilli keskpaigast lubati jalgpalluritel väiksemates gruppides treenima hakata.

Algselt tahtsid Bundesliga juhid hooaega jätkata 8. mail, kuid selleks valitsuse heakskiitu ei saadud.

Nüüd teatab uudisteagentuur Reuters, et Merkel kavatseb täna teha otsuse, mis lubaks Bundesliga kahel divisjonil mängudega uuesti alustada plaanitust nädal hiljem ehk 15. mail. Mõistagi peetakse kõik mängud tühjade tribüünide ees ning eritingimustes, mis tähendab ka pidevat koroonatestide tegemist. Siiani on Bundesligas testitud 1724 jalgpallurit ja klubide töötajat ning avastatud on kümme positiivset proovi.

Hetkel juhib Saksamaa meistriliigat Müncheni Bayern, kes edestab Dortmundi Borussiat nelja punktiga.

Eesti Jalgpalliliit on saatnud valitsusele taotluse, et Eesti Premium liiga võiks mängudega jätkata 19. mail.