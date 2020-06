Saksa jalgpalli karikasarjas lahutab täiuslikust muinasjutust veel 180 minutit

Inimliku nõrkuse vastu ei saa keegi (kes väidab vastupidist, see tegelikult ... valetab) ehk kui ollakse niigi saavutanud väga palju, tahetakse muudkui veel ja veel. Jutt käib otseloomulikult Saksamaa tugevuselt neljandas liigas mängivast Saarbrückenist, kes läbi aegade esimese nii madala divisjoni meeskonnana jõudis DfB Pokali poolfinaali. Loodetavasti ei hõlju Prantsusmaa piiriäärse linna vutimehed pilvedes (kuigi raske on seda mitte teha), sest teisipäeval tuleb kodumurul peetavas poolfinaalis neile vastaseks igatpidi võimsam ja meisterlikum Leverkuseni Bayer. Aga üks on kindel – Saarbrückeni mängijad ei karda enam ka vanakuradit ennast, rääkimata siis veel (mingist) Bayerist.

Furoori on nad kindlasti tekitanud korralikult ja eks sporti sellepärast tehaksegi ning ta on meil olemas, et sünniks suuremaid või väiksemaid imesid. Ja need meeldivad inimestele ning sellest räägitakse hiljem põlvest-põlve. Sest eks neid bayereid ja bayerneid ja eintrachte jõuab marjamaale igal aastal, aga need väetimad suudavad seda üliharva.

Ilusa muinasjutu alguse on Saarbrücken „ära jutustanud“, eks näis, mida nad teisipäeval Bundesliga hetke viienda Bayeri vastu suudavad. Sest – nad pidasid viimase ametliku matši rohkem kui kolm kuud tagasi – 7. märtsil. Seevastu Bayer on pärast pandeemiapausi pidanud Bundesligas juba viis mängu.

Kolmapäevases teises poolfinaalis saame taas näha seda kõige tituleeritumat meeskonda – Müncheni Bayernit ennast. Viimased seitse aastat meistriks tulnud ja kaheksanda poole kindlalt teel olev Bayern võõrustab Frankfurdi Eintrachti, keda liigamängus kaks nädalat tagasi sugeti 5:2.

Kujutame nüüd veel ette sellist situatsiooni, et Berliini olümpiastaadionil juuni lõpus toimuvas finaalis lähevad vastamisi Koljat ja kõige väiksem Taavet ning Saarbrücken võidab. Vot see oleks vast pauk, mis paneks kihama mitte ainult Saksamaa jalgpalli- ja spordielu, vaid lööks kõvasti laineid terves maailmas!

Vaata DfB-Pokali poolfinaale teisipäeval ja kolmapäeval kell 21.35 otsepildis kanalilt TV3 Sport või veebis go3.tv, kommentaatorid on Indrek Petersoo, Marko Kristal ja Karl Rudolf Õigus.