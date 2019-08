Saaga jätkub: Neymar jääb teist mängu järjest PSG koosseisust välja

27-aastane Neymar on jätkuvalt üleminekusaaga keskel ning tema vastu tunnevad suurt huvi nii Barcelona kui nende põline rivaal Madridi Real. PSG pole aga kummagi klubi pakkumisi veel vastu võtnud.

Kuna Neymari tulevik on küsimärgi all, otsustas klubi brasiillase koosseisust välja jätta, et ülejäänud meeskond saaks täielikult keskenduda eesolevatele mängudele. Samal põhjusel ei teinud Brasiilia koondislane kaasa ka Prantsusmaa kõrgliiga avavooru kohtumises Nimesi vastu, mille PSG 3:0 võitis.

Pühapäevases teise vooru matšis kohtub PSG võõrsil Rennes'i meeskonnaga.