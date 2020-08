Saaga jätkub: Lionel Messi sai avalikkusele lekitatud vestluse tõttu taas klubi juhtkonna peale pahaseks

Lõppenud hooaja vältel sattusid mängijad eesotsas Lionel Messiga mitmel korral avalikult sõnasõtta klubi juhtkonnaga. Pingeline sisekliima ja tiitliteta lõppenud hooaeg on pannud rahvusvahelise meedia üha elavamalt kirjutama sellest, argentiinlane võibki karjääris esmakordselt Barcelonast lahkuda. Viimane piisk Messi karikasse olevat olnud Meistrite liiga veerandfinaali 2:8 kaotus Müncheni Bayernile, kuid argentiinlane oli rahulolematu juba varem. Talle on mõistetamatuks jäänud mitmed klubi juhatuse otsused ja suutmatus moodustada Euroopa tasemel konkurentsivõimeline klubi.

Kataloonia raadio RAC1 kirjutas alles nädala keskel, et Lionel Messi kohtus võistkonnaga uue peatreeneri Ronald Koemaniga ja andis talle mõista, et näeb end järgmisel hooajal pigem klubist väljaspool kui Barcelonaga seotuna. Väljaande Clarin teatel on Messi nüüd klubi peale pahane, et tema vestlus Koemaniga avalikkusele lekkis. Nimelt on RAC1, mis kohtumist peatreeneriga esimesena kajastas, regulaarselt avaldanud konfliktide puhul toetust Barcelona presidendile Josep Maria Bartomeule, kellel pole mängijatega just parimad suhted.

Hispaania väljaanne Marca kirjutab, et Messi usub, et Barcelona juhtkonna otsus lekitada vestluse detailid RAC1-le on juhtide katse luua argentiinlasest halb kuvand ning jätta Messist mulje kui mehest, kes proovib lihtsalt uppuvalt laevalt lahkuda.

Siiski pole argentiinlase lahkumine Barcelonast nii lihtne. 33-aastase Messi praegune leping klubiga lõppeb 2021. aasta suvel ning tema lepingus on 700 miljoni euro suurune väljaostuklausel.