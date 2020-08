Saaga jätkub: Lionel Messi ei kavatse Barcelona treeningutele enam ilmuda

Teatavasti andis Messi lõppeva nädala teisipäeval klubile faksi teel teada, et soovib klubist juba sel suvel lahkuda. Barcelona aga ei soovi argentiinlast võistkonnast ära lasta. Jalgpalliajakirjaniku Alfredo Martinezi teatel on Messi astunud uue jõulise sammu ning kavatseb jätta vahele pühapäeval mängijate seas läbi viidava koroonaviiruse testi, mis on vajalik selleks, et mängijad saaksid uuest nädalast alustada ettevalmistusega uueks hooajaks.

Hispaania meedia teatel on Messi oma otsusest ka klubile teada andnud. Samal ajal spekuleeritakse, et argentiinlast võivad omakorda käskude eiramise eest oodata sanktsioonid.

Messi lahkumise puhul on suurimaks murekohaks tema leping. Nimelt on argentiinlase kontrahtis klausel, mis lubab tal pärast igat hooaega klubist lahkuda, kuid sellest tuleb teada anda enne 10. juunit. Nüüd esitas Messi lahkumissoovi aga 25. augustil. Ründaja nõuandjad usuvad, et tal õnnestub ikkagi tasuta klubi vahetada, sest sisu poolest on lepingus olev kuupäev tähistanud hooaja lõppu. Tänavune hooaeg lõppes koroonaviiruse tõttu 23. augustil Meistrite liiga finaaliga. Just seda aspekti silmas pidades kardetaksegi, et ees ootavad pikad kohtulahingud.

Kogu klubikarjääri Barcelonas veetnud Messit seostatakse peamiselt Manchester City, Pariisi Saint-Germaini ja Milano Interiga.