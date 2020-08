Rummenigge: Messi palkamine käib Bayernile üle jõu

Rummenigge vastas Tuttosporti küsimusele, kas Bayern hakkab Messit jahtima, konkreetse ei.

"Ei. Me ei saa sellise kaliibriga mängijale maksta. See võrduks lotomänguga, hetkel pole kuigi palju raha liikvel," sõnas klubijuht.

"Ja selline samm ei läheks kokku meie klubi poliitika ja filosoofiaga," vihjas Rummenigge, et Bayern pole klubi, kes ostaks kokku vananevaid staare.

Ühtlasi avaldas ta lootust, et Messi jätkab Kataloonia tippklubis. "Ausalt öeldes teeb mind see uudis kurvaks, et Messi võib Barcelonast lahkuda. Leo on kirjutanud selle klubi ajaloo ja minu arvates peaks ta seal oma karjääri lõpetama," jätkas Rummenigge ja lisas: "Kuna siin on aga mängus erinevaid sisemisi- ja eraaspekte, millega mina pole kursis, ma rohkem sellesse ei sekkuks."