Rootsi kohtunik mustanahalisele jalgpallurile: mine tagasi väravasse ja lase end banaanidega loopida!

"Lõpeta rääkimine. Mine tagasi väravasse, et nad saaksid su pihta banaane loopida!" olevat kohtunik Keita sõnul öelnud, vahendab Expressen.

Guinea juurtega Keita rääkis Östersundi jalgpalliklubi podcastis, et teda on korduvalt rassistlikult solvatud sotsiaalmeedias, kuid paar intsidenti on aset leidnud ka väljakul.

"Olen kuulnud sõna "neeger" ja teisi halbu asju. Eelmisel aastal ütles mulle kohtunik: "Lõpeta rääkimine. Mine tagasi väravasse, et nad saaksid su pihta banaane loopida." Ta vabandas ja ütles, et ei mõelnud seda nii. Aga ma ütlesin, et see oli väga rassistlik ning ma ei luba endale selliseid asju öelda. See oli täiesti haige, et ta midagi sellist ütles. Võttis aega, enne kui ma aru sain, mis ta ütles, aga siis sain ma väga vihaseks," lausus Keita.

Intsident leidis aset Östersundi ja Sundsvalli meeskondade mängus, mida vilistas kohtunik Martin Strömbergsson.

"Tunnistan, et see oli tohutu viga. Selles polnud midagi rassistlikku. Ma sain aru, et ka Keita sai sellest aru. "Hüppa puuri ja ma annan sulle banaani" - see on üks klassikaline ütlus, mida ma väravavahtidele ütlen. Sellel pole midagi pistmist sellega, et Keita on tumedanahaline. Ma vabandasin ja kallistasin teda. See oli suur-suur viga. Mul on kohutavalt kahju. Ma eksisin," ütles kohtunik Expressen'ile.