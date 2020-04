Rootsi jalgpallitalent müüs sõbra võla tasumiseks kokaiini, kunagine noortekoondislane tunnistas politseile kõik üles

Ajaleht ei nimeta 20. mail kohtu ette astuva jalgpalluri nime, kuid ütleb, et tegu on 20-ndates aastates oleva noormehega, kes on mänginud mitu hooaega Rootsi kõrgliigas ja osalenud noortekoondise valikmängudes.

Eelmisel aastal vahistati ta kahtlustatuna narkokuriteos. Arreteerimise hetkel oli tal kaasas 33 grammi kokaiini, digitaalkaal, mitmeid väikseid kotikesi, kaks telefoni ja 4770 krooni (445 eurot) sularaha.

Politsei ülekuulamisel tunnistas ta kõik üles. "Ma kavatsesin seda müüa ja aidata sõbral võlga tasuda. Tal oli teatud summa jäänud tasuda ja ma oleks selle summa teeninud. Maksta oli veel jäänud 20 000 krooni (1866 eurot)," ütles ta.

Kui politsei küsis, kuidas müük edeneb, rääkis jalgpallur, et talle antakse kokaiini 50 grammi kaupa. Seejärel võtavad ostjad temaga ühendust. "See oli kolmas ring," ütles ta ülekuulamisel.

"See partii oli umbes 35 grammi. Ma olin osa sellest juba ära müünud, aga ma ei tea kui palju. Sain selle umbes nädal tagasi. Müün seda edasi 1, 5 või 10 grammi kaupa, see võib erineda."

Jalgpallur rääkis ühtlasi uurijatele, et inimesed, kes sõbralt võlga tagasi nõuavad, pakkusid talle ka kokkuleppemängude korraldamist, mis oleks võla kiiresti kustutanud, kuid noormees polnud pakutuga nõus.

Kui Expressen võttis ühendus klubiga, kus see mängija eelmisel aastal pallis, oli klubijuht üllatunud. Tal polnud aimugi, et tema mängijat kuriteos kahtlustatakse.

"See on meie jaoks uudis. Täielik üllatus. Püha jumal..." ütles klubijuht.

Algavaks hooajaks oli pallur sõlminud lepingu uue Rootsi klubiga, kuid selle juhid polnud samuti mehe arreteerimisest teadlikud.

"Te teete nalja? Me pole sellest midagi kuulnud. See on šokk. Me räägime armsast ja toredast mehest. Ohh... Oli see alles pauk," kogeles selle klubi esimees.

"Mängijad ei räägi tavaliselt (lepingut sõlmides) oma minevikust ja see pole ilmselt teema, mida sa tahaksid tõstatada. Ma räägin temaga kindlasti. Ning siis vaatame, kuidas kohtuasi lõpeb."

Expressen võttis ühendust ka mängija advokaadiga, kes aga ei tahtnud hetkel sel teemal midagi öelda.