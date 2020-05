Rootsi jalgpalli tabas esimene koroonajuhtum

Teadaolevalt on tegu esimese koroonajuhtumiga kogu Rootsi jalgpalli peale.

"Meil on tiimis nakatunu, vastab tõele," ütles Östersi meeskonna arst Anders Willstedt ajalehele Smalandposten.

Tegemist olevat mängijaga, kellel oli kuiv köha ning kes andis positiivse proovi kolmapäeval. "Oleme tänase treeningu tühistanud. Puhkame ka nädalavahetusel ja vaatame, mis esmaspeäval-teisipäeval juhtub. Meil on ka teisi, kes on pisut tõbised, aga kellel pole kroonat. Nad on kodus püsinud ning kui neil külmetus mööda läheb, naasevad nad treeningule. Mõned inimesed saatsime eile külmetusnähtudega koju," lisas arst.

Rootsi jalgpalliliigas paika pandud protokolli kohaselt ei pea ühe koroonaviirusesse nakatunu pärast veel terve meeskond karantiini minema, vaid piisab ainult nakatunu isoleerimisest.

Österis mängis 2005.-2007. aastani endine Eesti koondise ründaja Ingemar Teever.

18. märtsil teatas Karol Metsa koduklubi, kõrgliigas mängiv Stockholmi AIK, et ühel nende mängijal kahtlustati koroonat, aga teda ei testitud ning praeguseks on ta juba täie tervise juures.