Ronaldol ja Messil avaneb võimalus mängida samas meeskonnas

36-aastane Tevez lööb järgmised kuus kuud kaasa veel Boca Juniorsi rivistuses, kuid edasine on väga lahtine.

"Ma jätan kõik võimalused avatuks (tuleviku suhtes), et mitte olla oma sõnade ori," lausus Argentina ründekuulsus karjääri võimaliku lõpetamise kohta raadiojaamale La Red, vahendab Hispaania ajaleht Marca.

"Argentinas on minu jaoks mõistagi ainsaks valikuks Boca Juniors. Kuid mulle meeldiks naasta West Hami, et mulle veel pool aastat aplodeeritaks. Kõigist Euroopa klubidest, kus ma olen mänginud, armastan ma seda meeskonda kõige enam," tunnistas argentiinlane, kes on kuulunud ka Manchester Unitedi, Manchester City ja Torino Juventuse rivistusse.

Küsimusele, keda ta sooviks oma lahkumismängus kindlasti enda tiimis näha, vastas argentiinlane: "Seal peaks olema [Gianluigi] Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano [Ronaldo], Leo Messi ja Wayne Rooney."