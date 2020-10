Ronaldo vastas Itaalia spordiministri süüdistustele: keegi, kelle nime ma ei hakka ütlema, lihtsalt valetab

Ronaldo andis selle nädala alguses Lissabonis enne Portugali koondise Rahvuste liiga mängu positiivse koroonatesti ja pandi hotelli karantiini, kuid reisis juba samal päeval kiirabi eralennukiga oma kodulinna Torinosse.

Neljapäeval süüdistas Ronaldot karantiinireeglite rikkumises Itaalia spordiminister Vincenzo Spadafora. Minister väitis, et portugallane poleks tohtinud üldse rahvuskoondise juurde lennata, sest Juventuse klubis avastati ühel abipersonali liikmel koroonaviirus ja terve meeskond pidi olema isolatsioonis.

"Ma pole protokolli rikkunud," teatas Ronaldo Instagramis antud intervjuus. Ta rõhutas, et sai reisimiseks loa ametivõimudelt ning vältis kokkupuuteid teiste inimestega.

"Keegi, kelle nime ma ei ütle, siin Itaalias... ütleb, et ma ei austa protokolli. See on lihtsalt vale," sõnas portugallane.

"Jätkan oma karantiini. Olen üksinda, minu perekond on teisel korrusel, me ei saa olla kontaktis ning ma jätkan sedasi 10 päeva," lisas koduses karantiinis viibiv Ronaldo.

Ka Loode-Itaalia Piedmonti maakonna ametivõimud on kinnitanud, et neid informeeriti sellest, et nii Ronaldo kui mitmed teised Juventuse mängijad sõidavad oma rahvuskoondiste juurde.

Juventuse klubi kinnitas, et Ronaldol pole ühtegi haigussümptomit ning tema tagasilennu Torinosse kiitsid heaks pädevad tervishoiasutused.

Kogu Juventuse meeskond jäi uuesti eneseisolatsiooni sel kolmapäeval, kui ameeriklasest poolkaitsjal Weston McKennie`il diagnoositi koroonaviirus.

Nii McKennie kui Ronaldo jäävad 10 päevaks karantiini ning peavad enne klubi juurde naasmist andma negatiivse koroonatesti.

Ronaldo jätab vahele koduliiga mängu Crotone ja Meistrite liiga avamängu Kiievi Dünamoga, kuid saab negatiivse testi korral osaleda 28. oktoobril Meistrite liiga kohtumises FC Barcelona vastu.