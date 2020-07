Ronaldo värav aitas Juventusel võita, Buffon püstitas Itaalia kõrgliiga rekordi

Juventuse poolt lõid väravad Paulo Dybala (3'), Juan Cuadrado (29') ja Cristiano Ronaldo (61'), 87. minutil saatis külaliste mängija Koffi Djidji palli oma väravasse. Torino FC ainsa tabamuse eest hoolitses 45.+6. minutil Andrea Belotti, kes realiseeris penalti.

Juventuse 42-aastasest väravavahist Gianluigi Buffonist sai Itaalia kõrgliiga rekordimees, ta on Serie A-s platsile jooksnud nüüd 648 korral.

Seni oli Buffon ühel pulgal teise legendaarse itaallase Paolo Maldiniga.

Juventus on 30 kohtumisega kogunud 75 punkti, edu lähima jälitaja Rooma Lazio ees on seitse punkti. Täna hilisõhtul AC Milaniga kohtuval Laziol on üks mäng varuks.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore