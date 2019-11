Ronaldo rasked ajad: teist mängu järjest välja vahetatud staar lahkus staadionilt juba enne kohtumise lõppu

Sarri avaldas pärast kohtumist, et vahetas Ronaldo välja vigastuse tõttu. "Peame tänama teda. Ta ohverdas ennast, et meid keerulises situatsioonis aidata. Ta andis endast kõik, et mängida, aga nägin, et ta polnud parimas vormis. On täiesti normaalne, et Ronaldo oli ärritunud platsilt lahkudes. Viimase kuu jooksul on tal olnud probleeme põlvega, mis mõjutab tema esitusi ja ta pole hetkel oma parimas seisus."

See oli Ronaldo jaoks teine kohtumine järjest, kus ta välja vahetati. Lõppenud nädala sees toimunud Meistrite Liiga kohtumises Moskva Lokomotivi vastu võeti portugallane pingile 81. minutil. Ründestaari käitumisest võis selgesti aru saada, et peatreeneri teguviis ei olnud tema jaoks meelepärane. Hiljem ajakirjanike ette astudes märkis Sarri, et kahe mehe suhted on parimas korras ning Ronaldol ei olnud lihtsalt parim õhtu.