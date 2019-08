Ronaldo palus Juventusel osta Argentina ründaja

34-aastane portugallane olevat veendunud, et Icardi on tema jaoks ideaalne ründepartner.

Argentiinlase ostmist takistavat hetkel Juventuse ründaja Paulo Dybala, kes on küll nii Manchester Unitedi kui Paris Saint-Germaini huviorbiidis, kuid pole siiani üleminekuga nõustunud.

Icardi ostmiseks on pakkumise teinud veel kaks Itaalia tippklubi - Napoli ja AS Roma -, ent 26-aastane argentiinlane on üleminekust keeldunud, sest soovib liituda just Juventusega.

Interi juhtkonnal olevat Icardi käitumisest kõrini ning nad on ähvardanud argentiinlase varumeeste pingile jätta lausa lepingu lõpuni. Icardi kontraht saab läbi 2021. aasta suvel.



Mullu lõi Icardi 37 mänguga kokku 17 väravat.