Romelu Lukaku väravad aitas Interi Juventusega ühele pulgale

Inter oli juba 33. minutiks 2:0 ees, kui kahel korral oli täpne belglasest tähtmängija Romelu Lukaku. Belglasel on tänavu 18 matšiga kirjas juba 14 väravat. Napoli suutis siiski vaheajaks ühe värava tagasi lüüa, 39. minutil sahistas võrku Arkadiusz Milik.

Teisel poolajal Napoli viigiväravani ei jõudnud ning hoopis kolmandat korda oli täpne Inter. 3:1 lõppseisu vormistas 62. minutil Lautaro Martinez.

Hooaja 14. võidu teeninud Interil on lisaks veel kirjas 3 viiki ja 1 kaotus, millega on koos 45 punkti. Täpselt samasugune saldo on ette näidata ka Torino Juventusel, kellega koos Inter liidrikohta jagab. Kolmandal kohal olev Rooma Lazio jääb maha kuue silmaga, aga neil on üks mäng veel varuks.

