Riigiduuma asespiiker: Valgevenes toimuv ajab lihtsalt naerma

"Peaaegu kõik spordivõistlused on edasi lükatud. Jalgpalli mängitakse ainult Valgevenes. Härra Lukašenkal on praegusele olukorrale oma seisukoht. Annaks jumal, et meie naaberriigis ei tuleks hüppeline nakatumiste kasv," sõnas Lebedev Venemaa meediale.

Asespiiker tunnistas, et ei suuda televiisoris näidatavaid Valgevene jalgpalliliiga mänge kuidagi tõsiselt võtta.

"Nüüd näidatakse meil teleris nende meistrivõistluste matše. Need mängud on lihtsalt naeruväärsed,” leiab Lebedev.

Lukašenka teatas eelmisel nädalal koroonaviirusest rääkides, et "parem on surra seistes, kui põlvili olles".

"Maailm on koronaviirusest hulluks läinud. See psühhoos on riikide majandusi räsinud peaaegu kõikjal maailmas," sõnas Valgevene riigijuht, kinnitades, et nemad säilitavad status quo.