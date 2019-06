Ribery: Ronaldo ja Messi röövisid minult d'Or`i auhinna

Ribery lõi 2012/13 hooajal 22 väravat, andis 18 resultatiivset söötu ja aitas koduklubi Müncheni Bayerni viie tiitlivõiduni. Saksamaa tippklubi krooniti siis nii Bundesliga, Meistrite liiga, UEFA Superkarika, Saksamaa karika kui FIFA jalgpalliklubide MMi võitjaks.

Maailma parima valimisel jäi Ribery kolmandaks, võitis portugallane Cristiano Ronaldo argentiinlase Lionel Messi ees.

"See oli rohkem kui pettumus. See oli minu karjääri suurim ülekohus," sõnas Ribery väljaandele L'Equipe, et just tema pidanuks toona parima tiitli saama. "See polnud ülekohtune vaid minu jaoks, vaid paljude jaoks. Ma olin oma karjääri tipul, kuid jäin alles kolmandaks."

"Ma ei jäänud sel hooajal Ronaldole või Messile mingil moel alla. Ütlen seda, sest see on tõsi," lisas Ribery enesekindlalt.