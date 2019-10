Resultatiivsete ründajate kriisis vaevlev Madridi Real soovib Robert Lewandowskit

Madis Kalvet reporter RUS

Robert Lewandowski. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubil on Cristiano Ronaldo lahkumise järel olnud probleeme väravate löömisega. Sel suvel loodeti, et probleemi lahendab Eden Hazard, kuid senise seitsme matšiga on ta väravavõrku sahistanud ainult ühe korra.