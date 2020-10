Rekordilises hoos Lewandowskilt täiuslik kübaratrikk, suured konkurendid ka võidukad

Lewandowski sai kirja täiusliku kübaratriki, kui ta saatis 10. minutil alustuseks palli väravasse vasaku jalaga. Seejärel tegi ta 26. minutil skoori peaga ning 60. minutil ka parema jalaga. Bayerni ülejäänud tabamuste eest hoolitsesid Leroy Sane (72. minutil) ja 17-aastane Jamal Musiala (90. minutil).

Rekordilises hoos Lewandowski on Bundesligas viie kohtumisega löönud juba 10 väravat. Eelmisel hooajal kulus tal sellise näitajani jõudmiseks kuus matši.

Samal ajal olid viiendas voorus võidukad ka Bayerni peamised konkurendid. RB Leipzig alistas koduväljakul 2:1 Berliini Hertha ning Dortmundi Borussia oli 3:0 üle ajaloolisest suurrivaalist Schalkest. Dortmundi ridades sai ühe tabamuse kirja ka 20-aastane norralane Erling Braut Haaland, kes on sel hooajal löönud Bundesligas viis väravat.

Turniiritabelis on viie vooru järel liidriks Lepzig 13 punktiga. Teine on Bayern 12-ga ja kolmas Dortmund samuti 12-ga. Neljandal kohal on Stuttgart kaheksa silmaga.

