Reali võtmetegelaste vihaobjekti Gareth Bale'i palganumber kasvab mühinal

Bale ei ole sisuliselt kordagi mahtunud Reali peatreeneri Zinedine Zidane'i lemmikute sekka ning viimasel ajal on Bale langenud juhendaja valikutest täitsa välja. Reali viimaste mängude ajal tegi Bale tribüünil juba nalja ja sattus fännide viha alla.

Sportsmail kirjutab, et vaatamata kõigele Bale'i palganumber aina tõuseb. Walesi koondise ääreründaja toodi klubisse 2013. aastal maailmarekordilise 100 miljoni euro eest. Klubi presidendi Florentino Pereze sooviks oli, et Bale'ist saaks pikas plaanis Cristiano Ronaldo mantlipärija. Reaalsuses ei ole aga niimoodi läinud.

Kuna sellised sihid aga olid, siis vastavalt sellele on ka Bale'i palganumber hiiglaslik. Realiga liitudes oli Bale'i aastapalgaks koheselt 10 miljonit eurot. Seejärel on see number aina tõusnud. Praeguseks on see kerkinud 19 miljoni euroni aastas. Ründaja leping klubiga kestab 2022. aastani ja kokkuleppe järgi tema palganumber aasta-aastalt ainult tõuseb.

Praeguseks on Bale kõige suurema palgaga Reali mängija. Ülemaailmselt teenivad suuremat tasu ainult Lionel Messi, Neymar ja Cristiano Ronaldo. Loomulikult on selline fakt vastukarva teistele Reali mängijatele. Nii kirjutab Hispaania ajakirjanik Diego Torres Mail Online'i veergudel, et Bale'i isik on lisaks Zidane'ile vastukarva ka Reali kaptenile Sergio Ramosele.

