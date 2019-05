Reali kapteni Sergio Ramose klubivahetuse saagas toimus uus pööre

"See on tõsi, et mul on laual pakkumine Hiinast, ma ei hakka valetama," sõnas 33-aastane Ramos tänasel pressikonverentsil.

"Kuid minu unistuseks on lõpetada karjäär siin (Realis). Ma lahkub Realist alles siis, kui ma ei suuda enam tipptasemel mängimist jätkata. Olen olnud pikki aastaid kapteniks ja mulle meeldib siin. Eile rääkisime presidendiga kõik selgeks," jätkas Ramos.

Reali president Florentino Perez kinnitas samuti, et ta kohtus eile Ramosega ning erimeelsused said selgeks räägitud.

Ramose ja Perezi vahel oli tüli puhkenud tänavu kevadel pärast Reali väljalangemist Meistrite liigast. Kapten süüdistas toona ebaõnnestumises otseselt Perezit, sest president lasi eelmisel suvel Cristiano Ronaldol lahkuda ega toonud asemele uut tippmängijat.