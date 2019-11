Reali jalgpallur kritiseeris Gareth Bale`i: olukord on pisut veider

Delfi Sport RUS 3

Gareth Bale Foto: James Wilson, Sportimage/PA Images/Scanpix

Saksamaa jalgpalluri Toni Kroosi arvates on veider, et vigastuse tõttu Madridi Reali viimased mängud vahele jätnud Gareth Bale on otsustanud novembri keskel Walesi koondist esindada.