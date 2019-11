Real ei petnud fännide lootusi ja tõusis Barcelona kõrvale

Kohtumine algas Reali jaoks ehmatusega, sest teisel minutil jäädi Willian Jose väravast kaotusseisu. Esimene poolaeg lõppes siiski viigiliselt, 37. minutil oli täpne Karim Benzema.

48. minutil tegi Federico Valverde 2:1 ning 74. minutil vormistas lõppskoori Luka Modric.

Nii Real kui ka Barcelona on 13 mänguga kogunud 28 punkti. Kolmandal kohal on 25 punktiga Madridi Atletico, aga neil on üks mäng rohkem peetud.

Tabeliseis: