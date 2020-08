Rassismikahtlus: Müncheni Bayerni treener seisab silmitsi tõsiste süüdistustega

Saksa telekanali WDR saade "Sport Inside" tegi avalikuks tekstisõnumid WhatsAppi grupist, kus Bayerni noorteakadeemia treener kasutab sõnu "neeger", "räpane türklane" ja "kaamliratsutaja".

Samasse gruppi on treener postitanud foto veoautost, mil ilutseb kiri "Bimbo" ning kirjutanud selle alla: "Transport. Sellega viiakse neegreid punktist A punkti B". Grupiliikmetelt, kelleks on teised klubi treenerid ja skaudid, sai see postitus reaktsiooniks mitmeid naerunägusid.

WDR-i teatel on sama treener uute mängijate soetamisest rääkides mõned potentsiaalsed mängijad välja praakinud lihtsalt põhjusel, et nende perekonnanimi ei meeldi talle.

Telekanali andmetel on Bayerni klubi juhtidele, sealhulgas noorteakadeemia direktorile Jochen Sauerile, klubi juhatuse esimehele Karl-Heinz Rummeniggele, presidendile Uli Hoenessile ja spordidirektorile Hasan Salihamidzicile saadetud mitmeid anonüümseid kirju murelike lapsevanemate poolt.

Nendes kirjades ei kaeba lapsevanemad mitte ainult treeneri homofoobse ja rassistliku tooni, vaid ka tema treeningmeetodite üle, mis olevat "sadistlikud" ning noorte mängijate jaoks ebasobilikud.

Klubi sõnul arvavad nad aga, et kõik kirjad pärinevad ühest allikast ning juhtumit uuritakse kui ühe eraisiku vaenu.

Viimastel päevadel on mitmeid sõnumeid ka ühe Twitteri kasutaja poolt avalikult üles riputatud, kuid klubi nimetas seda kontot "võltsiks". Teisipäeva pärastlõunaks oli see konto Twitteri poolt kustutatud.