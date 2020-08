Rasked ajad: Hispaania tippmeeskond Valencia pani kõik mängijad müüki

Madis Kalvet reporter RUS

Ferran Torres vahetab Valencia särgi uueks hooajaks Manchester City oma vastu. Foto: Barrington Coombs, PA/Scanpix

Hispaania jalgpalliklubil Valencial on rasked ajad. Kodustel meistrivõistlustel tuli neil leppida 9. kohaga ehk tuleval hooajal neil eurosarja asja ei ole. Löök on eriti valus, kuna eelmisel kolmel hooajal mängiti Meistrite liigas. See tähendab, et rahaliselt läheb tunduvalt kitsamaks. Lahendus on aga varnast võtta. Nimelt on Valencia pannud kõik mängumehed müüginimekirja.