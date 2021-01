Ramos lükkas tagasi Reali järjekordse pakkumise. Kaitsja allkirja jahivad nüüd kaks tipptiimi

34-aastase Ramose kontraht lõppeb 30. juuniga ning seejärel võib ta võistkonnast tasuta lahkuda. Samas olukorras on ka tiimi jaoks olulises rollis olev Lucas Vazquez. Marca teatel lükkas ka Vazquez klubi viimatise lepinguapkkumise tagasi. Marca lisas, et klubil puudub praegu optimism, et olukord võiks paraneda ja kokkuleppe saavutamine tundub vägagi kaugel olevat.

Hispaaniast tulnud teadete kohaselt soovib Real vähendada Ramose töötasu, kuna koroonaviirusest tingitud probleemide tõttu on võistkonnal rahalisi raskusi. Ramos ei olevat aga väiksema palgaga nõus.

Hispaania raadiojaama Onda Cero teatel on Ramose vastu suurt huvi üles näitamas Prantsusmaa suurklubi PSG, kes pakub keskkaitsjale kolme aasta pikkust lepingut, mis tooks ühe hooaja eest talle sisse 15 miljonit eurot.

Saksamaa ajalehe TZ teatel on Ramose teenetest huvitatud ka Müncheni Bayern. Bayerni ridadest on lahkumas nii David Alaba kui ka Jerome Boateng. Bayern sooviks keskkaitsesse juurde tuua RB Leipzigi tugisamba Dayot Upamecano, kuid kui see ei õnnestu, siis plaanivad nad vaadata Ramose suunas.

Ramos liitus Realiga juba 2005. aastal. Kaitsja saabus Hispaania pealinna Sevillast. Reali ridades on ta praeguseks pidanud 668 kohtumist.