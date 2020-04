Ragnar Klavani tööandja kärpis mängijate palku, Oliver Jürgensi koduklubi pallurid loobusid üldse töötasust

Nüüd kirjutab The Guardian, et ka Parma ning Cagliari mängijad on samuti leppinud palkade vähendamisega. Cagliari ridadesse kuulub teatavasti pikaaegne Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Eriti suure panuse klubi tulevikku andsid nüüd AS Roma jalgpallurid. Roma on koroonaviiruse tõttu sattunud majanduslikult üsna keerulisse seisu ning nüüd teatas klubi kapten Edin Džeko, et kõik klubi profimängijad loobusid palgast täielikult. Kõik mängijad loobusid märtsi, aprilli, mai ja juuni palkadest. Ühtlasi aitavad mängijad tasuda sundpuhkusele saadetud klubi teiste töötajate töötasusid. Vastavat uudist kinnitas ka AS Roma peatreener Paulo Fonseca.

„Me räägime klubi sees alati meie suurest ühtsusest. Mängijad ja treenerid loobusid täielikult oma palkadest. See tõestab, et oleme kogu selles olukorras koos,“ rääkis klubi tegevjuht Guido Fienga.

AS Roma hingekirjas on praegu teatavasti Eesti noorjalgpallur Oliver Jürgens, kes kuulub klubi hingekirja laenulepingu alusel juuni lõpuni.

