Ragnar Klavani koduklubi vallandas peatreeneri ja palkas uueks juhendajaks kuulsa väravavahi

56-aastane Maran asus Cagliari etteotsa 2018. aasta suvel, paar kuud hiljem liitus klubiga ka Klavan. Eelmisel hooajal lõpetati Itaalia kõrgliigas 15. kohaga, aga tänavust hooaega alustati maruliselt.

Esimeste kuude järel oldi lausa medalikonkurentsis, aga seejärel võtsid Cagliari tulemused vastupidise kursi. Itaalia kõrgliigas pole võidurõõmu maitstud 11 kohtumist järjest, tabelis ollakse 32 punktiga 11. kohal.

Teisipäeva õhtul tuli uudis, et Cagliari on uueks peatreeneriks palganud endise tippväravavahi Walter Zenga, kes on Itaalia koondist esindanud 1988. aasta EM-il ja 1990. aasta MM-il.

Klavani tööandja sõlmis Zengaga lepingu kuni järgmise hooaja lõpuni. Viimati juhendas 59-aastane eksväravavaht Serie C klubi Veneziat.