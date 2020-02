2012. aastast suurliigades palliv Ragnar Klavan jõudis esimese eestlasena sel tasemel (Inglismaa, Hispaania, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa kõrgliiga) 200 mänguni. Mäletatavasti sai omal ajal sada täis Mart Poom (lõpuks jäi tal Premier League’is kirja 139 mängu).

Seni kolmanda Eesti jalgpallurina on sellisel tasemel pallinud veel Georgi Tunjov, kuid temal on esialgu kirjas ainult kaks liigamatši. Eks ajalugu näitab, kas mõni eestlane jõuab kunagi ka 300 tippsarjakohtumiseni. Võimalusi selleks on palju. Näiteks legendaarne Ryan Giggs mängis Inglismaa kõrgliigas 672 korda. Klavani saldo on praegu: 125 matši Bundesligas, 39 Premier League’is ja 36 Serie A-s.